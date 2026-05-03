4 Mayıs - 10 Mayıs Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 4 Mayıs - 10 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, haftaya Venüs ve Jüpiter etkisiyle iki farklı çekim merkezi arasında kalarak zihinsel bir karmaşayla başlayabilirsin. Duyguların henüz berraklaşmadığı bu atmosfer, seni gözlemci kalmaya ve hislerini aceleye getirmemeye zorluyor. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumu iş düzenini bozsa da orta yolu bulmak ve dengeyi korumak haftanın duygusal sınavı haline gelebilir.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle farklı fikirler arasında uyum arayışın sürerken bağın ritmi tazeleniyor. Birbirinizi gerçekten anlamaya odaklandığınızda pürüzlerin giderildiğini göreceksin. Bekarsan, ilgi duyduğun kişiden gelen karmaşık sinyaller kafanı karıştırabilir. Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçişiyle beraber belirsiz başlıklar ortadan kalkacak; netliği zamana bırakmak ve akışta kalmak en doğru adım olacaktır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

