Sevgili Başak, bu haftaya Venüs ve Jüpiter etkisiyle profesyonel hayatta iki farklı seçenek arasında kalarak başlıyorsun. Denge kurmakta zorlanabilirsin. Hafta ortasında Güneş ve Uranüs kavuşumu mevcut iş düzenini bozuyor. Plansız gelişmelere hızlıca ayak uydurman gerekiyor. Karşına çıkan operasyonel değişimler karşısında esnek kalmak, iş akışını kârlılığa odaklanarak yeniden düzenlemeni kolaylaştıracaktır.

Hafta sonuna doğru Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber beklediğin net karar süreci sonuçlanıyor. Belirsiz başlıklar ortadan kalkıyor. Finansal olarak hangi yolun daha güvenli olduğunu keşfetmek, huzurlu bir çalışma ortamı yaratmana yardımcı olabilir. Stratejini sadece somut ve doğrulanabilir veriler üzerine inşa ederek ilerlemelisin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…