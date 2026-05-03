Sevgili Başak, bu hafta başında Merkür’ün Boğa burcuna geçişi beden farkındalığını artırıyor. Fiziksel ihtiyaçlarını daha net hissedebilir, küçük değişimleri daha hızlı fark edebilirsin. Bu durum sağlığın üzerinde kontrol kurmanı kolaylaştıracaktır.

Buna ek olarak Güneş ve Uranüs kavuşumu rutinini beklenmedik şekilde değiştirebilir. Plan dışı gelişen yorgunluklara karşı esnek olmak süreci daha rahat geçirmeni sağlar. Venüs ve Jüpiter etkisi iyi hissetme isteğini artırsa da bunu sürdürülebilir hale getirmek senin elinde. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…