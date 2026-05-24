Sevgili Başak, bu haftaya Venüs ile Satürn karesinin getirdiği disiplinle başlayarak ortaklıklarında sınırları belirliyorsun. İş anlaşmalarında tüm detayları resmiyete dökerek kendini tamamen güvence altına alıyorsun. Kuralları tavizsizce uygulamak mesleki anlamda sana saygınlık kazandırarak riskleri sıfırlıyor.

Hafta ortasında ise Güneş ile Neptün altmışlığı ikili ilişkilerde empati yeteneğini arşa çıkararak seni mükemmel bir arabulucu yapıyor. Müşterilerle yaşanan gerginlikleri tatlı dilinle anında çözerek şirketine büyük bir kâr sağlayacaksın. Diplomatik gücünü kullanarak yapacağın satışlar mı? İşte bu da kasana sıcak para koymanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…