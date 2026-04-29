Sevgili Balık, bugün Ay ve Jüpiter etkisiyle kariyerindeki bir ihtimali sanki çoktan gerçekleşmiş gibi algılama eğilimi gösteriyorsun. Bu durum sana yüksek bir motivasyon sağlasa da gerçek zamanlamanın düşündüğünden farklı olabileceğini aklında tutarak plan yapmalısın. Enerji iniş çıkışlarını dengelemek ve hayallerini somut verilerle desteklemek bugün senin en büyük sınavın olacaktır.

Mesleki alanda iç sesine güvenerek aldığın kararların sonuçlarını beklerken sabırlı olmalısın. İyimserliğini koru ama gerçek tablodan asla kopma. Bugün atacağın her imzanın veya vereceğin her sözün arkasında güçlü bir dayanak bulundurmak, profesyonel geleceğini koruma altına alacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Peki ya aşk? Duygusal bir yakınlaşmayı olduğundan çok daha kesin ve sarsılmaz bir bağ gibi görmen mümkün görünüyor. İlişkisi olan bir Balık isen, partnerinle kurduğun sessiz bağın her şeyi düzelteceğine dair inancın artsa da gündelik sorunları görmezden gelmemelisin. Bekarsan, ruhsal bir eşleşme yaşadığını düşündüğün kişiyi zihninde devleştirmeden önce durumun gerçekliğini tartmalısın; hislerini gerçeklerle harmanlamak huzurunu daim kılar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...