Sevgili Balık, bugün sosyal çevrendeki güç dengelerinin değiştiğini fark edebilir ve kimlerle yoluna devam edeceğini ciddi şekilde sorgulayabilirsin. Güneş ve Plüton karesi arkadaşlık ilişkilerinde ve ekip çalışmalarında otorite krizlerine yol açarken kendi duruşunu net bir şekilde ortaya koymalısın. Sana faydası olmayan sosyal çevrelerden uzaklaşmak profesyonel geleceğin için hayati bir önem taşıyor.

Şimdi bir de iş hayatındaki hedeflerine ulaşmak için doğru insanlarla bir arada olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha göreceksin. Sosyal statünü ve çevrendeki insanları bir süzgeçten geçirerek sadece sana değer katanlarla ilerleme kararı alabilirsin. Bu temizlik kariyer yolculuğunda senin çok daha hızlı yol almanı sağlayacaktır.

Gelelim aşka! Arkadaş çevresinden gelen ya da dostlukla başlayan bir ilişkinin karmaşık bir hal alması da seni duygusal olarak yorabilir. İlişkisi olan bir Balık burcuysan, çevrendeki insanların yorumlarının ilişkine müdahale etmesine izin vermemelisin. Bugün aşkın iki kişi arasında kalması şart! Ama bekar bir Balık burcu isen çok yakın bir arkadaşınla aranda hissettiğin farklı enerji kafanı bir hayli karıştırabilir... Şimdi sınırlara dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...