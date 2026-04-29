Sevgili Balık, bugün Ay ve Jüpiter etkisiyle duygusal bir yakınlaşmayı olduğundan çok daha güçlü hislerle ve heyecanla arzulayabilirsin. Zira bugün, duyguların kelimelerin ötesine geçiyor. Oysa konu aşk da olsa her şeyi olduğu gibi kabul etmeden önce durumu mantık süzgecinden geçirmelisin.

Mesela, partnerinle kurduğun sessiz bağın her sorunu düzelteceğine dair inancın artsa da günlük hayattaki aksaklıkları görmezden gelmemelisin. Bazen hayal ettiğimiz ya da idealize ettiğimiz gibi olmuyor aşk. Öte yandan eğer bekar bir Balık burcuysan, ruhsal bir eşleşme yaşadığını düşündüğün kişiyi zihninde devleştirmeden önce gerçek dünyadaki tutarlılığını tartmalısın. Sahiden aşık mısın, iyi düşünmelisin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…