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Balık Burcu right-white
29 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.10.2026 - 18:00
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Bugün Balık ve yükselen Balık burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 29 Ekim Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ekim Perşembe günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük para falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, iş düzeni evindeki Mars ve Jüpiter gelir artışı sağlayabilir; akşam Ay Jüpiter'e uyumlu bakarken ek mesai ya da küçük bir hizmet karşılığı kazanç ihtimali yükseliyor. Teklif gelirse ücreti baştan konuş. Merkür dokuzuncu evinde geri giderken eğitim, yurt dışı ya da yayın kaynaklı bir ödemede bilgi eksik olabilir, öğle civarındaki Ay açısı bunu tetikleyebilir, o yüzden her şeyi iki kaynaktan doğrula. Sabah Mars sekstili ev işlerinden doğan bir masrafı hızla halletmen için güç veriyor. Sekizinci evdeki geri hareketli Venüs ortak harcamalarda şeffaflık istiyor. Faturaları tek bir yerde toplamak seni rahatlatır. Gelen ek geliri hemen harcamak yerine bir bölümünü kenara ayır. Ev giderleriyle ilgili küçük bir tamiri geciktirmemek sonradan büyük masrafı önler.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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