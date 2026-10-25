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26 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün Balık ve yükselen Balık burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 26 Ekim Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük para falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Dolunay üçüncü evinde doğarken iletişim, yol, internet ve telefon gibi küçük ama sürekli giderlerin hesabını yapmak için iyi bir gün. Sabahın erken saatlerinde berrak bir zihinle bir kurs ücretini ya da bir yazışma kaynaklı ödemeyi sonuçlandırabilirsin. Plüton'un on ikinci evine yaptığı kare görünmeyen bir masrafı ortaya çıkarabilir; ekstrendeki tanımadığın bir kalemi sorgula. Güneş dokuzuncu evinde olduğundan eğitim ya da yolculuk ücretlerini bugün bir kenara not et. Merkür'ün yön değiştirdiği bu günlerde mesajlarda ve e postalarda rakam hatası yapmak kolay, göndermeden önce bir kez daha oku. Bir arkadaşının ya da komşunun borç isteğine sakin ve net bir cevap ver. Telefon paketini yeniden değerlendirmek bütçene fayda sağlar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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