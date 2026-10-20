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Balık Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Bugün Balık ve yükselen Balık burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 21 Ekim Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük para falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, gecenin sessiz saatlerinde on ikinci evindeki Ay altıncı evindeki Jüpiter'le karşılaşıyor; iş düzeniyle ilgili fazla vaat verme, bakım ve sağlık giderleri için küçük bir pay ayır. Öğleye doğru sekizinci evindeki Güneş Ay'la üçgen kurarken ortak para ya da paylaşılan bir sorumlulukta içini rahatlatan bir gelişme olabilir. Ay'ın bu üçgenden sonra ikindiye kadar yönsüz kalması imza ya da büyük alışveriş kararını sonraya bırakmanı öneriyor. İkindiyle Ay burcuna geçince duyguların harcamaya yansıyabilir; planlı bir alışveriş listesi kullan. Akşam dokuzuncu evindeki retro Venüs'le Ay'ın üçgeni, uzak bir yolculuğa ya da eğitime bağlı bir ödemenin netleşmesine yardım ediyor. Dekont ve makbuzlarını düzenli bir klasörde tutmak ileride işine yarar. Ay sonu kartı için küçük bir yedek bırak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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