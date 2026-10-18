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19 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Bugün Balık ve yükselen Balık burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 19 Ekim Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük para falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, on ikinci evinde Plüton'la kavuşan Ay gözünden kaçan bir kesintiyi ya da eski bir üyeliği fark ettirebilir; dokuzuncu evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise eğitim ya da seyahat ödemesinin şartlarını yeniden okumanı istiyor. Rezervasyon ya da kayıt için ödeme yapmadan önce vazgeçme şartlarına bak. İkinci evdeki Neptün harcamalarını bulanık göstermeye yatkın, sabahki Ay sekstili bu bulanıklığı dağıtmanı kolaylaştırıyor. Dördüncü evdeki Uranüs ev kaynaklı ani bir gider çıkarabilir, bu yüzden yedek bir pay ayır. Dekontlarını düzenli sakla, gereksiz harcamayı bir gün beklet. Aylık küçük bir tasarruf hedefi belirlemek seni rahatlatır. Ortak alışverişlerde hesabı baştan bölüşmek de kırgınlığı önler. Banka kartı komisyonlarını gözden geçirmek de yerinde olur.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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