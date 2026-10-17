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18 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Bugün Balık ve yükselen Balık burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 18 Ekim Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük para falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, on birinci evdeki Ay ile ortak kaynaklar evindeki Güneş gün batımına doğru İlk Dördün'de buluşuyor; arkadaş çevrenin harcama planıyla ortak bir kredi ya da borç konusu aynı gün gündeme gelebilir. Dokuzuncu evdeki Merkür sabahki Ay uyumuyla seyahat ya da eğitim ücretinin şartlarını yeniden okumanı destekliyor. Kayıt belgesini ve iptal koşullarını sakla. Bir arkadaşa borç vermek istiyorsan tarihi baştan söyle. Banka kartı limitini kontrol etmek ve gereksiz harcamayı bir gün bekletmek de iyi olur. Ek gelir için bu hafta bir araştırma yapabilirsin. Küçük bir birikim hedefi belirlemek rahatlatır. Dekontları ve makbuzları düzenli bir klasörde tutmak, ileride bir ödeme anlaşmazlığında işine yarar. Alışverişte önceden yazdığın listeye uymak yeterli.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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