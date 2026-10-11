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12 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Bugün Balık ve yükselen Balık burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 12 Ekim Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük para falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Mars iş rutininde çalışma temponu artırırken sabah Ay'la yaptığı kare yeni bir harcama ya da ek mesai kararı için acele ettirebilir. Ay'ın dokuzuncu evde Venüs'le kavuşması eğitim, kurs ya da yurt dışı bağlantılı bir yatırımı gündeme getiriyor, ancak retro etkisi nedeniyle fiyat araştırmasını bugün yapıp ödemeyi birkaç gün sonraya bırakmak yerinde. Ortak kaynaklar, vergi ve sigorta gibi konularda belgeleri bir kez daha okumak seni uyarır. Akşam Ay'ın Merkür'le kavuşması yazılı bir teklif ya da sunum hazırlamak için ilham veriyor. Borç ve alacak kalemlerini sıralamak içini rahatlatır. Düzenli bir birikim için küçük bir tutarı otomatik olarak kenara ayır. Gelir ve gider tablosunu hafta sonuna kadar güncel tutmak gelecekteki kararlarını kolaylaştırır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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