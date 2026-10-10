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11 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Bugün Balık ve yükselen Balık burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 11 Ekim Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Pazar günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük para falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Neptün'ün para evinde olması gelir ve gider dengesinde belirsizlik yaratabilir; rakamları netleştirmek için not tutmak seni rahatlatır. Mars'ın iş evinde olması ek mesai ya da ekstra görev getirebilir, emeğinin karşılığını yazılı konuşmak önemli. Retro Venüs'ün yurt dışı evindeki etkisi uluslararası ödemelerde ve rezervasyonlarda aksaklık riskini artırıyor, iptal koşullarını okumadan ödeme yapma. Merkür ile Mars'ın gerginliği iş yerinde sabırsız bir tartışmaya dönüşebilir, ödeme konularında sakin ve net bir dil kullan. Gündüz Ay'ın ortak kaynaklar evinde olması borç ya da taksit konularını gündeme getirebilir. Akşam yeni bir eğitim ya da yurt dışı bağlantılı fırsatı araştırabilirsin. Mevcut ödemelerini sadeleştirmek en akıllı adım.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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