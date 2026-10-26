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27 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2026 - 18:01
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Bugün Balık ve yükselen Balık burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 27 Ekim Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ekim Salı günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük para falı

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Venüs sekizinci evinde geri giderken ortak para, kredi ya da miras gibi konular tartışmalı hale gelebilir. Akşamüstü Ay'ın Jüpiter'le karesi, işyerinde ek mesai karşılığı bir ücreti olduğundan büyük gösterebilir; önce yazılı onay iste. Öğle saatlerinde Ay'ın retro Merkür'e karşıtlığı yurt dışı ya da eğitim kaynaklı bir ödemede ayrıntıyı atlatabilir. Sabahki Mars karesi sert yazılmış bir mesajla bir alacağı gündeme getirmene yol açabilir; konuyu yazılı ve sakin ele al. Birikim için haftalık küçük bir tutar belirlemek yerinde olur. Ortak bir hesap ya da aile içi para meselesi varsa bunu duygusal bir tartışmaya çevirmeden, sayılarla konuşmaya çalış. Gün sonunda harcamalarını bir not defterine yazmak huzur verir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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