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20 Temmuz Pazar Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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20 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Temmuz Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Ay'ın Boğa burcundaki etkisiyle, kendini bir battaniyenin içine sarılmış gibi hissetmek isteyeceksin. Günlük rutinlerini bozmadan, kendine karşı daha yumuşak ve anlayışlı olmanın zamanı geldi.

Biraz kendine zaman ayır, belki bir fincan sıcak bitki çayı ya da soğuk bir kahve eşliğinde sessizce oturup düşüncelere dalabilirsin. Huzur bulmak ve şifalanmak için meditasyon yapmayı düşün. Bu hem zihnini hem de ruhunu hafifletebilir. Bugün aynı zamanda cilt sağlığına dikkat etmen gereken bir gün olabilir. Ciltte hassasiyet olabilir, bu yüzden bugün doğal ve hassas cilt ürünlerini tercih etmek en iyisi olacaktır. Kimyasal içerikli ürünlerden kaçın ve cildini nazikçe temizle. Bu sayede yenilendiğini hissedeceksin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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