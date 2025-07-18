19 Temmuz Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugünün enerjisi hakkında konuşmamız gereken birkaç önemli nokta var. Bugünlerde, etrafındakilere yardım etme çabası içinde olduğunu fark ediyoruz. Ancak bu süreçte, kendi enerjini tüketiyor olabilirsin. Ne yazık ki, bu durum bedeninde yorgunluk hissi yaratabilir.

Birçok durumda, belki de gereğinden fazla, 'Bu benim görevim' diyerek üzerine yükler alıyorsun. Ancak bu tür durumlar, enerjini tüketiyor ve ruhunun yıpranmasına neden oluyor.

Biraz durup düşün, belki de ruhunu korumanın yolu 'hayır' demeyi öğrenmekten geçiyordur. Şimdi kendini düşünmek, kendi ihtiyaçlarını önceliklendirmek de oldukça önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…