15 Temmuz Salı Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta senin için hem ruhsal hem de fiziksel bir dönüşüm zamanı. Evrenle zaten her zaman bir bağın olduğunu biliyoruz ama bu hafta bu bağını bedeninle de bütünleştiriyorsun. Neptün'ün etkisi altında olduğun bu dönemde, bağışıklık sistemin biraz hassaslaşabilir. Ancak endişelenme, bu durumun üstesinden gelebilecek birkaç basit adımla karşı koyabilirsin.

Öncelikle, su ve diğer sıvıları bol bol tüketmeye özen göster. Bu, hem bağışıklık sistemini güçlendirecek hem de genel sağlığını koruyacak. Ayrıca, ıslak ayakla kalmaktan kaçın. Bu, özellikle soğuk hava koşullarında sağlığını riske atabilir. Ve tabii ki, uykunu ihmal etme. Yeterli ve kaliteli uyku, bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel sağlığı iyileştirir.

Ancak bu hafta en büyük şifanın ne olduğunu biliyor musun? Tabii ki ruhunu beslemek. Meditasyon, dua ve doğa sesleri gibi ruhunu besleyen aktiviteler, sana ilaç gibi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…