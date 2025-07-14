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15 Temmuz Salı Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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15 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Temmuz Salı günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Temmuz Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta senin için hem ruhsal hem de fiziksel bir dönüşüm zamanı. Evrenle zaten her zaman bir bağın olduğunu biliyoruz ama bu hafta bu bağını bedeninle de bütünleştiriyorsun. Neptün'ün etkisi altında olduğun bu dönemde, bağışıklık sistemin biraz hassaslaşabilir. Ancak endişelenme, bu durumun üstesinden gelebilecek birkaç basit adımla karşı koyabilirsin.

Öncelikle, su ve diğer sıvıları bol bol tüketmeye özen göster. Bu, hem bağışıklık sistemini güçlendirecek hem de genel sağlığını koruyacak. Ayrıca, ıslak ayakla kalmaktan kaçın. Bu, özellikle soğuk hava koşullarında sağlığını riske atabilir. Ve tabii ki, uykunu ihmal etme. Yeterli ve kaliteli uyku, bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel sağlığı iyileştirir.

Ancak bu hafta en büyük şifanın ne olduğunu biliyor musun? Tabii ki ruhunu beslemek. Meditasyon, dua ve doğa sesleri gibi ruhunu besleyen aktiviteler, sana ilaç gibi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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