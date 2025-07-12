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13 Temmuz Pazar Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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13 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Temmuz Pazar günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta sizlere biraz bedeninizi dinlemeniz gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Evet, evet, yanlış duymadınız! Sezgileriniz kadar bedeninizin de size anlattıkları var ve onları görmezden gelmemeniz gerekiyor.

Özellikle bu dönemde ayaklarınıza ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Ayaklarınız, tüm gün sizi taşıyan ve sizi istediğiniz her yere götüren kahramanlarınız. Ancak onlar da biraz mola ve bakım hak ediyorlar. Uzun süre ayakta kalmaktan kaçınmanız, onları rahatlatacak ve ağrılarını hafifletecektir.

Biraz kendinize zaman ayırın ve ayaklarınıza biraz şımartma hakkı tanıyın. Belki sıcakbir ayak banyosu, belki biraz masaj ya da belki de biraz meditasyon... Kim bilir? Belki de bu, sadece ayaklarınızın değil, tüm bedeninizin ihtiyaç duyduğu şeydir. Kendinizi yeniden hafiflemiş ve enerjik hissetmek için bu önerileri deneyin. Unutmayın, bedeninizin size anlattıklarını dinlemek, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarıdır.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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