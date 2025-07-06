7 Temmuz Pazartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak çünkü gezegenlerin dansı seni etkisi altına alacak. Uranüs, İkizler burcunda parıldıyor ve bu durum, içsel güvenlik alanlarının yeniden şekillenmesine yol açıyor.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte, ayaklarını yere düz bas ve 3 dakika boyunca sessizce otur. Bu süre zarfında aklını boşalt ve sadece nefes almanın huzurunu hisset. Düşünme, sadece nefes al ve var ol. Bu basit meditasyon ritüeli, seni güne köklenmiş bir şekilde başlatır ve enerjini dengede tutar.

Sabah kahvaltını yaparken de bir tutam zerdeçal veya tarçın eklemeyi unutma. Çünkü bu baharatlar, tabağına sadece lezzet katmakla kalmaz, aynı zamanda gün boyu beden enerjini dengede tutmaya yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…