8 Temmuz Salı Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün gökyüzünün derin maviliklerinde Ay, senin mistik burcunda parlıyor ve ciddiyetin sembolü Satürn ile güçlü bir kavuşum yaşıyor. Bu, evrende bir şeylerin harekete geçtiğinin ve senin de bu döngüye ayak uydurman gerektiğinin işareti. Gökyüzünün bu eşsiz dansı, hem bedeninin hem de ruhunun bir detoks zamanı olduğunu fısıldıyor kulaklarına.

Belki de son zamanlarda vücudun sana bazı sinyaller gönderiyor olabilir. Halsizlik mi hissediyorsun? Başın mı dönüyor? Yoksa duygusal bir yoğunluk mu yaşıyorsun? İşte tüm bu belirtiler, bedenin ve ruhunun sana bir şeyler anlatmaya çalıştığının göstergesi. Kendini dinlemeyi unutma, dinlenmeye ve gerektiğinde yardım almaya çekinme.

Unutma, şifa senin doğanın bir parçası. Her ne olursa olsun, kendine vakit ayırmayı ihmal etme. Kendine biraz sevgi göster, biraz mola ver ve enerjini yeniden toparla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…