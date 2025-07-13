14 Temmuz Pazartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, duygularını içine atıyor olabilirsin ama bedenin bu durumu küçük işaretlerle dışa vuruyor. Sanki bir çığlık atıyor: 'Hey, ben buradayım ve seninle konuşmamız gerekiyor.' Özellikle boynun ve ense bölgen bu durumu hissettiğin yerler olabilir. Belki de biraz gerginsin, belki de biraz fazla streslisin. Ama merak etme, çözüm aslında çok basit.

Biraz hafif bir yürüyüş yapmayı denemelisin, belki bir parkta, belki de sokaklarda. Adımlarını atarken derin nefes almayı unutma. Nefesinle birlikte tüm stresin ve gerginliğin vücudundan çıktığını hisset. Ve tabii ki, en sevdiğin müziği dinle. Belki biraz rock, belki biraz pop, belki de biraz klasik. Müziğin ritmiyle birlikte kalbinin de ritmini bulacaksın.

Bütün bunları yaparken, hayatın daha yumuşak, daha akıcı bir hal alacak. Sanki bir nehir gibi, huzur ve mutlulukla dolup taşacak. Ve en önemlisi, bedenin ve ruhun tekrar bir bütün olacak. Unutma, sen bir Balık burcu olarak duygusal bir varlıksın ve bu duygularını içine atmak yerine onları kabul etmeli ve onlarla barışmalısın.