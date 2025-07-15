16 Temmuz Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak. Özellikle bağışıklık sistemin, ayakların ve ruh-beden bütünlüğün üzerinde yoğun bir sezgisel anlayışa sahip olacaksın. İçindeki kılavuz, Ay ve Güneş'in uyumlu birlikteliği sayesinde seni doğru sağlık rutinlerine yönlendirecek.

Meditasyon, dua etmek, müzikle şifa bulmak, suyla temas etmek ve hayal gücünü besleyen her türlü aktivite, gün boyu senin için adeta bir iyileşme sürecine dönüşecek. İç dünyandaki bu rehberlik, kendini daha iyi hissetmek için gereken adımları atmaya teşvik edecek.

Bunun yanı sıra, Satürn'ün retrosu da seni bedenine karşı daha fazla sorumluluk almaya ve onunla daha fazla barış yapmaya çağırabilir. Artık kaçmak yerine, bedenine sahip çıkmak ve onunla barış yapmak için mükemmel bir zaman. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…