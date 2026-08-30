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Aslan Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 31 Ağustos - 6 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta Jüpiter senin burcunda ve 1 Eylül’de Satürn ile üçgen kuruyor; bu, kendine güveninle sağduyunun aynı anda çalıştığı ender bir gün. Salı sabahı geleceğini ilgilendiren bir hedefe, eğitime ya da uzak bir bağlantıya yönelik adım atabilirsin. Öğleden sonraki Mars-Satürn karesi ise kendini beklediğinden daha çabuk yorgun hissetmene neden olabilir; her şeyi aynı gün bitirmeye çalışmamalısın. Cuma günkü Son Dördün arkadaşlık alanında gerçekleşiyor, artık sana iyi gelmeyen bir bağı gözden geçirmelisin.

Maddi olarak salı günü geleceğe dönük bir yatırım fikri mantıklı görünüyor. Araştırmanı hafta başında yapıp bütçeni ve olası riskleri gördükten sonra karar vermen daha doğru olabilir.

Aşk hayatında hafta ortası sakin, hafta sonu ise içe dönük geçiyor. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen, salı günü vereceğin bir söz ilişkinizde güveni artırabilir. Bekar bir Aslan burcu isen, pazar günü kimseyi etkilemeye çalışmadan dinlenmek ve kendi ihtiyaçlarına yönelmek sana daha iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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