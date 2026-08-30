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Aslan Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 31 Ağustos - 6 Eylül haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Jüpiter senin burcunda ve salı günü Satürn ile üçgen kurarken geleceğe dönük bir yatırım fikri daha gerçekçi görünebilir; eğitim, kurs ya da sana yeni bir alan açacak başka bir harcama gündemine gelebilir. Perşembe ve cuma günleri araştırmanı yapıp kararını aceleye getirmemen daha doğru olabilir. Cuma günkü Son Dördün ortak bir harcamada payını yeniden değerlendirmeni istiyor. Cömert davranırken kendi bütçeni ikinci plana atmamalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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