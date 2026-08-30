Sevgili Aslan, Jüpiter senin burcunda ve salı günü Satürn ile üçgen kurarken geleceğe dönük bir yatırım fikri daha gerçekçi görünebilir; eğitim, kurs ya da sana yeni bir alan açacak başka bir harcama gündemine gelebilir. Perşembe ve cuma günleri araştırmanı yapıp kararını aceleye getirmemen daha doğru olabilir. Cuma günkü Son Dördün ortak bir harcamada payını yeniden değerlendirmeni istiyor. Cömert davranırken kendi bütçeni ikinci plana atmamalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…