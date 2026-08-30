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Aslan Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, hafta senin için güçlü açılıp içe dönük kapanıyor. Jüpiter senin burcunda ve 1 Eylül’de Satürn ile üçgen kuruyor; salı günü aşkta hem kendine güveniyorsun hem de ne istediğini biliyorsun. İlişkin varsa, o gün partnerine vereceğin bir söz ilişkinizde güveni artırabilir. Coşkuyla verilen sözlerin devamını getirmek her zaman kolay olmayabilir, ancak bu hafta gerçekten yapabileceklerini daha iyi görüyorsun.

Bekarsan, cuma günkü Son Dördün arkadaşlık alanında gerçekleşiyor ve seni yoran bir yakınlığı gözden geçirmen için uygun bir zemin sunuyor. Pazar günü ise enerjin daha düşük olabilir; o gün birilerini etkilemeye çalışmak yerine kendi ihtiyaçlarına dönmen sana daha iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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