Sevgili Aslan, hafta senin için güçlü açılıp içe dönük kapanıyor. Jüpiter senin burcunda ve 1 Eylül’de Satürn ile üçgen kuruyor; salı günü aşkta hem kendine güveniyorsun hem de ne istediğini biliyorsun. İlişkin varsa, o gün partnerine vereceğin bir söz ilişkinizde güveni artırabilir. Coşkuyla verilen sözlerin devamını getirmek her zaman kolay olmayabilir, ancak bu hafta gerçekten yapabileceklerini daha iyi görüyorsun.

Bekarsan, cuma günkü Son Dördün arkadaşlık alanında gerçekleşiyor ve seni yoran bir yakınlığı gözden geçirmen için uygun bir zemin sunuyor. Pazar günü ise enerjin daha düşük olabilir; o gün birilerini etkilemeye çalışmak yerine kendi ihtiyaçlarına dönmen sana daha iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…