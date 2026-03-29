Sevgili Aslan, bugünlerde iş hayatında önemli bir değişim yaşanıyor. Artık göz önünde olmak, dikkat çekmek için değil, gerçekten yaptığın işin kalitesi ve ağırlığıyla öne çıkmak istiyorsun. Venüs'ün Boğa burcuna geçişi, bu değişimin sinyallerini veriyor ve sana 'kalitenle fark yarat, işini konuştur' mesajını iletiyor.

Tam da bu noktada, daha ciddi ve ağırlıklı projelerin gündeme gelmesi muhtemel. Bu durum, daha fazla sorumluluk anlamına geliyor elbette. Ancak unutma ki bu sorumluluklar beraberinde daha fazla kazanç da getiriyor. Artık gösterişten çok, sonuçlar önemli. Yani ne kadar çok çalışırsan, o kadar çok kazanacak ve güçleneceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da beklentilerin yükseliyor. Bekar bir Aslan burcuysan, artık daha yüksek standartlara sahip olmak istiyor ve bu standartları aşağı çekmek istemiyorsun. Yani, aşkta kriterlerin artıyor ve doğru kişiyi bulman biraz da zorlaşıyor. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, partnerinin sana ne kattığını sorgulamaya başlayabilirsin. 'Bu ilişki bana ne katıyor?' sorusu ve 'Bu aşk bana iyi geliyor mu?' soruları gündeme gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…