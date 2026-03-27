Sevgili Aslan, bugün iş hayatında güçlü bir finansal dönüşüm yaşayacaksın. Bu arada borçların, birikimlerin ya da yatırımlarınla ilgili ciddi bir düzenleme yapma ihtiyacı da hissedebilirsin. Zira Satürn ile Plüton altmışlığı, maddi durumunu güçlendirecek bir disiplin oluşturmanı sağlıyor.

Tabii bu süreçte bazı alışkanlıklarını terk etmek zorunda kalabilirsin! Ancak bu, daha sağlam bir güven alanı oluşturmanın karşılığı olacak. Kendi finansal sistemini kuruyor, geleceğini sağlama alıyorsun. Sağlam bir düzen, maddi çıkarlarına uygun bir kariyer hayatı ve mali denge kurarak hayatını şekillendireceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise, bağlanma korkuları gündeme gelebilir. Bekar bir Aslan burcuysan, biriyle yakınlaşırken kontrolü kaybetmekten korkabilirsin. Bu yüzden net sınırlar çizebilir, aşka duvarlar inşa edebilirsin. Sahi, bu kadarına gerek var mı? Belki de aşkın kalbini kırmasına da razı olmalısın bazen! Tabii bir ilişkin varsa, güvene odaklanmalısın. Aksi halde, bağlanma korkuları aşkının önünde bir engele dönüşebilir. Dikkatli ol... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…