Sevgili Aslan, bugün iş hayatında olağanüstü bir değişiklik seni bekliyor. Bir grup içerisindeyken, belki de farkında bile olmadan, liderliğe doğru bir yolculuğa çıkabilirsin. Güneş ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, seni doğal bir otorite figürü haline getiriyor. Bu, sanki bir kral ya da kraliçe gibi hissetmeni sağlayacak.

Tabii bu yeni rol, sana ağır sorumluluklar da yükleyecek. Ancak bu aynı zamanda kontrolü elinde tutma imkanı da sağlar sana. Artık çok daha iyi biliyorsun, sözlerin daha fazla ağırlık taşıyor ve daha fazla dinleniyor. Bu gücü doğru ve etik bir şekilde kullanman ise son derece önemli. Tahtın kalıcı olsun istiyorsan, ölçüyü kaçırmamalısın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bir film sahnesini anımsatan güçlü bir çekim seni bekliyor. Eğer bekar bir Aslan burcuysan, karizmanın etkisiyle yeni bir aşka yelken açabilirsin. Zaten aşkın çekimine nasıl hayır diyebilirsin ki? Üstelik belki de bu, hayatının aşkı olacak! İlişkisi olan Aslanlar içinse, tutku ateşi yükseliyor. Bu dönemde, romantizmi ve tutkuyu yeniden keşfedeceksin. Partnerin sana yeniden aşık olacak. Sen ise tutkuyulu ve heyecanlı ruhunu açığa çıkarıp aşkı yücelteceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…