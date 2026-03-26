Sevgili Aslan, bugün Güneş'in yükselişiyle birlikte, senin için iş hayatında sıra dışı bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Bir topluluk içerisinde yer alırken, belki de hiç beklemediğin bir anda, liderlik koltuğuna oturma fırsatı seninle buluşabilir. Güneş ve Plüton arasındaki altmışlık açı, seni doğal bir lider, bir otorite figürü haline getiriyor. Bu enerji, sanki bir kral ya da kraliçe gibi hissetmeni sağlayacak.

Ancak unutma ki bu yeni rolün yanında ağır sorumluluklar da seni bekliyor. Bu durum, kontrolü tamamen elinde tutma imkanı da sunuyor sana. Artık daha fazla bilgiye sahipsin, sözlerin daha fazla ağırlık taşıyor ve insanlar seni daha çok dinliyor. Bu gücü doğru ve etik bir şekilde kullanman ise son derece önemli. Tabii eğer tahtını kalıcı kılmak istiyorsan, gücünü dengeli bir şekilde kullanmalı ve ölçüyü kaçırmamalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…