Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında iniş çıkışlar yaşanabilir. Özellikle bekar bir Aslan burcuysan, biriyle yakınlaşma sürecinde kontrolü kaybetme korkusu yaşayabilirsin. Bu durum, aşk hayatında belirli bir mesafe koyma ve belki de duygusal duvarlar örme ihtiyacını tetikleyebilir. Ancak, bu durumun üzerine biraz düşünmeni öneririz. Acaba bu kadar mesafeye, bu kadar duvarlara gerçekten ihtiyacın var mı? Belki de aşkın, kalbini kırmasına izin vermek, onu daha da derinden yaşamanı sağlayabilir.

Eğer bir ilişkin varsa, bugün odaklanman gereken nokta güven olmalı. Çünkü bağlanma korkuları, aşk hayatında önüne bir engel olarak çıkabilir. Eğer bu duyguları hissediyorsan, partnerinle bu konuyu konuşmayı düşünebilirsin. Unutma ki aşkta en önemli şeylerden biri de açık ve dürüst bir iletişimdir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…