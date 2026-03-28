Sevgili Aslan, bugün kontrol etmek istediğin bir durumun aslında iradenin dışında, bağımsız bir şekilde geliştiğini göreceksin. Bu durum, ilk etapta seni biraz sarsabilir, hatta belki de rahatsız edebilir. Ancak bunu lehine çevirmeli, her şeyi kontrol altında tutmak zorunda olmamanın tadını çıkarmalısın. Belki de iş dünyasında bir ekip olmaya, takımın bir parçası olup her şeyi yönetmeye çalışmamaya odaklanmalısın.

İşte bu sayede enerjini, gerçekten etkileyebileceğin ve değiştirebileceğin alanlara yönlendirebilirsin. İş hayatında belki de gereksiz olarak nitelendirebileceğin yüklerden kurtularak daha hafif ve özgür de hissedeceksin. Böylece gerçek yeteneklerinle ortaya çıkabilir, rakiplerini güçlü olduğun alanda devirme şansı elde edebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, bugün gururun ile ihtiyaçların arasında bir çatışma yaşayabilirsin. Eğer bekar bir Aslan burcuysan, hoşlandığın kişiye ilk adımı atmamak için kendini zor tutuyor olmalısın... Ama aşkta gurur olmaz, bunu hatırlamalısın. Tabii ilişkisi olan Aslan burçları için durum biraz daha farklı. Karar vermelisin, bugünün ana teması 'haklı olmak mı, mutlu olmak mı?' Bu sorunun cevabını bulmak için belki de biraz içsel bir yolculuğa çıkman gerekebilir. Aşk için güç savaşlarını geride bırakabilirsin belki de Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…