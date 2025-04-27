28 Nisan Pazartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kendine olan inancın tavan yapmış durumda. Bu öz güven patlaması, kariyer yolculuğunda pusulanı net bir şekilde belirlemeni sağlayacak. İçindeki bu enerji, hedeflerize ulaşma yolunda sana rehberlik edecek.

Tam da bu noktada artık ne istediğini çok daha iyi bildiğini fark edeceksin. Böylece hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyeceksin. Bu durum, kariyer merdivenlerinde hızla yukarı doğru tırmanmanı sağlayacaktır. Açıkçası sen kendinden bu denli eminken rakiplerininin yerine olmak istemezdik. Zira, rakiplerine toz yutturacak ve onlar henüz ne olduğunu anlamamışken zirvedeki yerini alacaksın.

Hadi biraz da gönül işlerinden söz edelim! İlişkindeki enerji bir süredir durağanlaşmış olabilir mi? Ancak Mars ve Plüton'un dünden beri devam eden etkileşimi bu durumu baştan aşağıya sarsabilir. Bu değişim karşısında direnç göstermek yerine, akışa uyum sağlamalısın. Tabii bu sırada değişime de açık olmalısın. Eğer kapını çalan yeni bir aşk varsa, onu reddetmek yerine kucak açmalısın. Hayatında her şey yerli yerine oturmaya başlamışken duygularının yeniden canlanmasına ve aşka da izin vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...