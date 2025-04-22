23 Nisan Çarşamba Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün ortak miras ya da yatırımlardan söz etmeliyiz. Zira, Güneş'in Plüton oluşturduğu kare açının etkisinde hayatında bazı şeyler değişebilir. Bir süredir maddi anlamda ön plana çıkan uzlaşmacı tavırları bir kenara bırakabilirsin. Seni baskılayan ya da hakkını almanı zorlaştıran ilişkilerden ve ortaklıklardan sıyrılmanın bir yolunu aramaya başlayabilirsin.

İşte tam da bu noktada ortak gelir, miras, tazminat, nafaka ya da yatırımlarda hukuki süreçelere başvurarak özgürleşmeyi düşünebilirsin. Artık senin olanın sana geçmesinin zamanı geldi.

Söz konusu aşk olduğunda da bu durum etkisini gösterebilir. Partnerinle arandaki maddi anlaşmazlıklar birlikteliğinizi bitirebilir. Kazancının, fikirlerinin ya da hislerinin kullanıldığını, manipüle ediliğini hissederek uzaklaşmayı düşünebilirsin. Eğer bekarsan, bu süreçte özgürlüğünü kısıtlamayan bir ilişkiye ve dengeli yakınlaşmalara şans verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...