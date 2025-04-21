22 Nisan Salı Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün daha fazlasını kazanman gerektiği konusunda ısrarcı olacaksın. Çalıştığın kurumda maaş pazarlığı ya da zam talebi gibi süreçlerde sesini yükselteceksin. Beklentilerini karşılamayan durumlarda ise kendine yeni yollar aramaya başlayacaktı.

Hak ettiğin değeri aldığın bir yere gitmek için artık hazırsın. Bulunduğun ortam her ne kadar konfor alanın haline gelmiş olsa da artık değişimin zamanı geldiğini sen de hissediyorsun. Sahi, hâlâ neyi bekliyorsun? Sahne senin durma ve bir an önce göster kendini.

Değişim demişken, aşk hayatında da taşlar yerinden oynayabilir. Partnerin ile aranızdaki sorunları masaya döküp derin yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bu durum ya ayrılıkla ne ya da ilişkinizde kalıcı bağlar kurmakta sonuçlanacaktır. Bakalım sizin önünüzde aşk mı var ayrılık mı… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…