21 Nisan Pazartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün bağımsız çalışmalarda başarılı olabilir. Çoğu zaman en iyinin senin fikirlerin olduğunu biliyoruz. Lakin bu kez fikirlerini paylaşmak istemeyebilirsin. Aksine tek başına üretmek, tasarladığın proje ve fikirlerle zamanı geldiğinde öne çıkmak senin için çok daha kıymetli bir tercih olabilir.

Tam da bu noktada güvendiğin dostlarına dahi fikirlerini söylememek konusunda tedbirli olmalısın. Yalnız başına tasarladığın projenin ya iş modelinin başarılı olacağına emin olduğunda, önce fikrine güvence altına alıp sonra harekete geçmelisin. Bizden söylemesi!

Haftanın henüz başında biraz özgürlüğüne düşkün, biraz da başına buyruk olabilirsin. “Bağlanmaya karşıyım”, “ Bana en çok ben iyi geliyorum” derken kendini sıra dışı bir aşkın içinde bulabilirsin. Hayatına ansızın giren bu kişi kalbini işgal ettiğinde ise pek de şaşırmayacaksın, ama mutlu olacağın kesin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…