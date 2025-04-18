19 Nisan Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün kendini tedirgin hissedebilirsin! Güneş'in Boğa burcuna geçişiyle birlikte içine düşen şüphe iş hayatında fazla geri adım atmana neden olabilir. Temkinli olmak çoğu zaman güzeldir ama bu kez fırsatları rakiplerine kaptıracak kadar köşene çekilebilirsin.

Tam da bu noktada yöneticilerinle arandaki tartışmayı, lider olma arzunu ve hedeflerini de bir kenara atman mümkün. Hafta sonu boyunca dalacağın düşünceler ise seni yeni hedeflere ve hayallere götürebilir. Belki de yeni bir düzen kurmak için bu geri çekilme iyi bile olabilir. Bu durumda kaçan fırsatlar yerine ise yenilerine bakmalısın.

İçindeki tedirginlik hissi romantik ilişkinin dinamiklerini değiştirebilir. Sadakat ve güven arzusuyla dolabilirsin. Aman dikkat bu hisler bir anda şüpheye dönüşebilir ve partnerinin sırlarının peşine düşebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...