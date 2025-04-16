13 Nisan Pazar Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün sevgiden güç alabilirsin. Zira, Terazi burcunda meydana gelen Dolunay adeta aşka odaklanıp duygularına kapılmanı sağlayabilir. Çoğunlukla ben merkezci bir şekilde hareket etsen de bugün yegane önceliğin o olabilir!

Tam da bu noktada dürtülerin ve tutkularınla hareket ederek yanlış kişiye kapılabilirsin. Aman ha dikkat et, bu aşka sahiden güvenebilir misin emin olmaya çalış. Dolunayın güçlü çekimi seni geçmişe çekerse, eski aşktan uzak durmayı da unuma. Önünde güzel duygular heyecanlı ve tutkulu yakınlaşmalar varken geriye dönmenin ne anlamı var, değil mi?

Sevgiden güç alarak iş hayatında da başarılı olabilirsin. 'Nasıl yani?' diyorsan açıklayalım: Aileden alacağın destekle kendi işini kurmaya karar verebilirsin. Maddi anlamda yüklerden kurtulmanı sağlayacak kişiler dostların da olabilir elbette, ancak bu güveni boşa çıkarmamak için çokça çalışman gerekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...