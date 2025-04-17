18 Nisan Cuma Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün sahne senin! Özellikle eğitim hayatına ilişkin konularda sunum ya da konuşma yapman gerekebilir. Bu aşamada dikkat çeken bir proje başlatabilir ve Mars burcunda konumlanırken kontrolü eline alabilirsin.

Görünen o ki bu dönemde Neptün'ün dengeleyici etkisine rağmen gücü elinden bırakmayacaksın. Bu duruşu iş hayatında ve kariyer hedeflerin söz konusu olduğunda da göstermelisin. İstediğini elde etmek için rakip tanımayan bir tavırla harekete geçmişken durmamalısın.

Şans seninle, peki ya aşk? Eğer kalbini açmak söz konusu olduğunda da profesyonel hayatındaki gibi cesur olursan kazanırsın. İnsanları kolayca etkileyeceğin ve tüm çekiciliğinle dikkatleri üzerine çektiğin bugünü dolu dolu yaşamalısın. E hâlâ harekete geçmek için neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...