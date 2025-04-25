26 Nisan Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün iş temponu düşürebilir ve hayatın koşuşturmacasından da biraz uzaklaşmayı düşünebilirsin. Kariyer hayatındaki pratik kısım yerine eğitim hayatındaki teorik bilgiye odaklanarak gelişime odaklanabilirsin. Zira daha fazla para ve kariyerinde güç elde etmek istiyorsan, yenilenmelisin.

Tam da bu noktada Juno asteroidinin etkisi altındayken bir hayli canlı olan zihnini bilgi ile doldurmalısın. Akademik anlamda verimli olacağın bir döneme giriyorsun, bu fırsatı kaçırmamalısın. Özellikle bu hafta sonu katılacağın bir eğitim ya da kursun neticesinde planladığından çok daha fazlasını öğrenebilirsin. Haliyle iş hayatında daha fazlasını hedeflemeye de başlayabilirsin.

Havada aşk kokusu da var bugün, bizden söylemesi! Venüs ile Juno iş başındayken ilişkini canlandıracak küçük sürprizler ve romantik jestler gündeme gelebilir. Aranızdaki bağı güçlendirecek romantik adımlar monoton bir ilişkiye bile hayat getirebilir. Bekarlar için ise bugün romantik yakınlaşmalarla yeni filizlenecek bir aşkın habercisi olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...