24 Nisan Perşembe Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün akademik hedeflerden söz edeceğiz! Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumunda kendine yeni hedefler belirlemelisin. Bugüne kadar düşündüklerini bir kenara bırakıp daha fazlasını istemeli, yurt dışında çalışmalar ve araştırmalar yürütmeyi de bir düşünmelisin.

Öte yandan uluslararası boyutta projelerle hızlı bir ilerleme ve yükselme fırsatı bulabilirsin. Ünvanının değişmesi, akademik başarıları ve teorik bilgiyi iş hayatında nakte çevirme gibi güçlü adımlar da atabilirsin. Anlaşılan, ne istediğini bilerek ilerleyecek üretecek ve kazandıkça kazanacaksın bugün.

Gelelim aşk hayatına! Romantizm söz konusu olduğunda ise uzaklık ve mesafeler girecek araya. Belki de senin yurt dışı planların girecek aranıza. Ancak bir öncelik belirlemeli, ne istediğine dikkatle karar vermelisin. Aşk ise aradığın elde etmek için bazı başarılardan feragat edebilirsin. Ama tersiyse arzun, geleceğin için aşkı kurban edebilir misin, bunu iyi düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...