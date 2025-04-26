27 Nisan Pazar Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün sahne bir kez daha senin olacak! Boğa burcunda meydana gelen Yeni Ay'dan ilham alarak bazı eğitim, sunum ya da konuşmalar yapabilirsin. Bilgi ve tecrübeni paylaşacağın bir pazar gününe başlıyoruz. Etrafında senden bir şeyler öğrenmeyi bekleyen çok insan var!

Tam da bu noktada Mars ile Plüton arasındaki karşıtlıktanda da ilham alacak, asla geri durmayacaksın. Tanıttığın bir proje ise yatırımcı bulacak, iş fikri ise hayata geçirme şansı elde edecek ve eğitim ise doğru kişilere ulaşacaksın. Kısacası bu süreçte kendine koyduğun hedefe ulaşacaksın. Kariyer ve finansal hedeflerinin yanında bu dönemde sanata da odaklanmanı tavsiye etmeliyiz. Çünkü sana güç ve başarının yanında, motivasyon ve ilham da verecektir.

Sıra geldi aşka! Gündeminde sahne ışıkları varken romantik konulara fazlaca eğilemeyebilirsin. Bugün ilgi bekleyen tarafta yer alabilir, partnerinin seni şımartmasını isteyebilirsin. Ama eğer bekarsan, flörtleşmek ve tutkulu yakınlaşmalar gündeminde yer alabilir. Boğa burcu Yeni Ay'ında heyecan arıyorsun, belli ki! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...