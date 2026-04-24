Sevgili Aslan, bugün iş hayatındaki sorumluluklarının ağırlığı ve kriz çözme gerekliliği seni zorlayabilir. Güneş ve Plüton karesi iş ortamında baskıyı artırırken bu süreci yönetme biçimin senin profesyonel gücünü belirleyecek. Karşına çıkan her zorluğun aslında seni daha yetkin bir lider haline getirdiğini fark ettiğinde motivasyonun yükselecektir.

Tabii bu arada günlük akışında yaşanacak ani değişimler veya beklenen işlerin gecikmesi ise adeta sabrını test edebilir. Disiplini elden bırakmadan her bir sorunu tek tek ele alarak ilerlediğinde karmaşadan başarıyla çıkabilirsin. İş hayatında sergilediğin bu dayanıklılık gelecekteki statünün en büyük teminatı olacaktır.

Gelelim aşka! İş stresinin aşk hayatına yansımasına izin vermemeli, küçük meselelerin partnerinle aranda büyümesine engel olmalısın. İlişkisi olan bir Aslan burcuysan, günün yorgunluğunu partnerinden çıkarmak yerine onun desteğine sığınmayı denemelisin. Ama bekar bir Aslan burcu isen içsel gerginliğin nedeniyle yeni bir etkileşime girmek yerine bugün kendi huzuruna odaklanmayı seçebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...