Sevgili Aslan, bugün Ay'ın etkisiyle iş hayatında kontrolü elinde tutma isteğin her zamankinden daha fazla artabilir. Kendi profesyonel alanını korumak ve sınırlarını net bir şekilde belirlemek için otoriter bir duruş sergileyebilirsin. Dışarıdan gelecek müdahalelere karşı mesafeli kalarak kendi kurallarının geçerli olduğu bir çalışma ortamı yaratmak isteyeceksin.

Kariyerindeki duruşunu güçlendirmek adına sorumluluklarını kimseye devretmeden bizzat yönetmeyi tercih ediyorsun. Bu kararlı tutumun ise seni iş yerinde daha saygın bir konuma taşırken projelerinin güvenliğini de sağlıyor. Kendi sınırlarını çizdiğinde verimliliğinin ve iş kalitesinin arttığını net bir şekilde göreceksin.

Peki ya aşk? Geçmişteki konuların aniden gün yüzüne çıkabileceği ve eski duygularla yüzleşmek zorunda kalacağın bir gündesin. Eğer bir ilişkin varsa, yarım kalmış meseleleri partnerinle dürüstçe konuşmak kalbindeki yüklerden kurtulmanı sağlayabilir. Geçmişin gölgesini bugün üzerinden atarak aslında neyi iyileştirmen gerektiğini anlayacaksın. Ama bekar bir Aslan isen bugün karşına çıkan bir durum veya eski bir arkadaştan gelen haber, seni eski duyguların labirentine çekebilir. Bu içsel yüzleşme, kalbini yeni birine açmadan önce yapman gereken son temizlik olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...