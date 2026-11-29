Sevgili Akrep, öğleye doğru kariyer evinde Ay ile Jüpiter'in kavuşumu, iş hayatında parlamanı sağlıyor. Haftanın ilk gününde bir sunum, bir görüşme ya da yöneticinle yapacağın bir konuşma beklediğinden çok daha olumlu geçebilir. Emeğinin görülmesi ve takdir edilmesi için kapılar açık.

Günün çok erken saatlerinde Ay ile burcundaki Merkür arasındaki kare, sabah biraz huzursuz uyanmana neden olabilir. Bunu kafana takma; birkaç derin nefes ve güzel bir kahvaltıyla bu his çabucak geçiyor. Gün ilerledikçe zihnin keskinleşecek ve kararlarında çok daha net olacaksın.

Akşam Ay Başak'a, sosyal çevre evine geçiyor ve Mars'la buluşuyor. Bir arkadaş grubuyla kurulan plan ya da ortak bir hedef seni motive edebilir. Bekar Akrepler, arkadaş ortamında tanışacağın biri ilgini çekebilir. Partnerli Akrepler, partnerinle birlikte arkadaşlarla buluşmak ilişkinize neşe katacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…