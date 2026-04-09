Zam Yağmuruna Tutulan Motorin ve Benzine İndirim Geliyor

Zam Yağmuruna Tutulan Motorin ve Benzine İndirim Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2026 - 11:46

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla petrol fiyatlarında yükseliş yaşanırken ABD, İsrail ve İran arasında ilan edilen ateşkesle petrol fiyatları düştü. Petrol fiyatları artınca motorin ve benzine zam olarak yansıdı. Ateşkesin ardından petrol fiyatlarının düşüşüyle beraber motorin ve benzine indirim geleceği ileri sürüldü.

Motorin ve benzine indirim geliyor.

Motorin ve benzine indirim geliyor.

ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat’ta başlayan gerilim Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla arttı. Hürmüz’ün kapatılması Brent petrol fiyatlarında artışı getirdi. Petrolde yaşanan artış ülkelerin motorin ve benzin zammı yapmasına neden oldu. 

Son olarak 15 günlük ateşkesin ilan edilmesiyle Hürmüz Boğazı yeniden açıldı. Gemilerin geçiş yapmasıyla birlikte petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketiyle motorin ve benzine indirim geleceği belirtildi.

Motorin ve benzine ne kadar indirim gelecek?

Motorin ve benzine ne kadar indirim gelecek?

Savaşın başladığı 28 Şubat tarihinde İstanbul’da benzinin litre fiyatı 58,34 lira, motorinin litre fiyatı 60,39 lira ve LPG’nin litre fiyatı 30,29 lira seviyesindeydi. Ancak 8 Nisan Çarşamba günü itibarıyla İstanbul’da benzin 63,25 liraya, motorin 85,29 liraya, LPG ise 34,99 TL'ye çıktı. Bu süreçte benzinde yüzde 8,41, motorinde yüzde 41, LPG’de ise yüzde 15,5 oranında artış yaşandı. En yüksek yükseliş motorin grubunda görüldü.

NTV'de yer alan habere göre motorin ve benzinde indirim bekleniyor. Sektör temsilcileri indirim tutarının piyasa verileriyle netleşeceğini dile getiriyor. Ancak ilk hesaplamalara göre hem benzin hem motorinde 10 TL'nin üzerine düşüş olacağı öngörülüyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
