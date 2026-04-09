Zam Yağmuruna Tutulan Motorin ve Benzine İndirim Geliyor

Savaşın başladığı 28 Şubat tarihinde İstanbul’da benzinin litre fiyatı 58,34 lira, motorinin litre fiyatı 60,39 lira ve LPG’nin litre fiyatı 30,29 lira seviyesindeydi. Ancak 8 Nisan Çarşamba günü itibarıyla İstanbul’da benzin 63,25 liraya, motorin 85,29 liraya, LPG ise 34,99 TL'ye çıktı. Bu süreçte benzinde yüzde 8,41, motorinde yüzde 41, LPG’de ise yüzde 15,5 oranında artış yaşandı. En yüksek yükseliş motorin grubunda görüldü.

NTV'de yer alan habere göre motorin ve benzinde indirim bekleniyor. Sektör temsilcileri indirim tutarının piyasa verileriyle netleşeceğini dile getiriyor. Ancak ilk hesaplamalara göre hem benzin hem motorinde 10 TL'nin üzerine düşüş olacağı öngörülüyor.