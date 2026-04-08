Milletvekillerinin Gerçek Mesleği Ne? Meclis'teki Vekillerin Meslekleri Ortaya Çıktı!

ZRaporu TBMM'de bulunan milletvekillerinin özgeçmişini inceledi. Zaman zaman Meclis kürsüsünde tartışmalarına tanık olduğumu milletvekillerinin meslekleri birbirinden farklı. Araştırmaya göre TBMM sıralarının en kalabalık grubunu 158 isimle iş insanı oluşturuyor. Hemen arkasından 122 vekil ile avukatlar geliyor.

Meclis'te asıl mesleği akademisyen olan 42 vekil yer alırken 37'i de eğitimci bulunuyor. doktorlar, ekonomistler ve mühendislerin sayısı da azımsanmayacak seviyede.