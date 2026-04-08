article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Milletvekillerinin Gerçek Mesleği Ne? Meclis'teki Vekillerin Meslekleri Ortaya Çıktı!

Dilara Şimşek
08.04.2026 - 15:17

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yasama çalışmalarını yürüten milletvekillerinin asıl meslekleri, siyasetin mutfağındaki çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Vekillerin özgeçmişleri incelendiğinde Meclis aritmetiğinin sadece siyasi görüşlerden değil, belirli meslek gruplarının ağırlığından oluştuğu görülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milletvekillerinin asıl mesleği ne?

ZRaporu TBMM'de bulunan milletvekillerinin özgeçmişini inceledi. Zaman zaman Meclis kürsüsünde tartışmalarına tanık olduğumu milletvekillerinin meslekleri birbirinden farklı. Araştırmaya göre TBMM sıralarının en kalabalık grubunu 158 isimle iş insanı oluşturuyor. Hemen arkasından 122 vekil ile avukatlar geliyor. 

Meclis'te asıl mesleği akademisyen olan 42 vekil yer alırken 37'i de eğitimci bulunuyor. doktorlar, ekonomistler ve mühendislerin sayısı da azımsanmayacak seviyede.

İşte TBMM’nin meslek dağılımı:

  • İş Adamı,158

  • Avukat,122

  • Akademisyen,42

  • Eğitimci,37

  • Ekonomist,33

  • Tıp Doktoru,32

  • Bürokrat,24

  • İnşaat Mühendisi,22

  • Gazeteci,18

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın