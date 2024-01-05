Yusuf Kavaklı'nın Skandal Sözlerinden Kendi Düşen Ağlamaz'ın Finaline Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Yusuf Kavaklı'nın Skandal Sözlerinden Kendi Düşen Ağlamaz'ın Finaline Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
5 Ocak Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Başrollerini Nazan Kesal, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Buse Meral'in paylaştığı Aşka Düşman ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan dizinin ilk bölümü büyük beğeni topladı.
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kendi Düşen Ağlamaz, 27. bölümüyle final yaptı. Dizinin sevenleri bu vedayı erken buldu ve final bölümü herkesi hüzünlendirdi.
Esra Ezmeci'ni sunduğu Sil Baştan programında bir ilk yaşandı. Programa bağlanan bir yardımsever 8 kilo altını ihtiyaç sahiplerine bağışladı.
Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var isimli programda çeşitli konularda yorum yapan emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı'nın kadınlarla ilgili skandal sözlerine tepki yağdı.
Kısmetse Olur programıyla tanınan Oğulcan Yılmaz, oyuncu Esra Bilgiç'ten daha ünlü olduğunu iddia etti. Oğulcan Yılmaz'ın bu iddiası da Esra Bilgiç fanlarını kızdırdı.
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Yeni dizisi için imaj değişikliğine giden Bergüzar Korel, saçlarını sarıya boyatmıştı. Korel, Aramızda Kalmasın programına verdiği röportajda saçlarını neden sarıya boyattığını açıkladı.
İlk olarak 2008 yılında hayatımıza giren Yemekteyiz programı, o günden bugüne farklı kanallarda farklı konseptlerle yayın hayatına devam etti. Her birimiz programın 'Dış Sesi'ne aşina olduk. Dış ses bu defa Enver Aysever'e konuk oldu.
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