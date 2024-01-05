Yusuf Kavalı'nın Canlı Yayındaki Kadınlarla İlgili Skandal Sözlerine Tepki Yağdı!
Yusuf Kavalı'nın Canlı Yayındaki Kadınlarla İlgili Skandal Sözlerine Tepki Yağdı!
Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var isimli programda çeşitli konularda yorum yapan emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı'nın kadınlarla ilgili skandal sözlerine tepki yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var isimli program, canlı yayında kendilerine sorulan sayko sorular nedeniyle sık sık gündeme geliyor.
Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı'nın sorulara verdiği yanıtlar da zaman zaman güldürüyor ya da sinirlendiriyor.
Kavaklı, yine o yorumlarından birini yaptı. Kadınlarla ilgili ''Kadınsa çamaşırımı yıkayacak, yemeğimi yapacak, evi temizleyecek, yatağımı serecek! Allah emretmiş bunu be! Yapmayacaksan niye geldin? Siz hanımlar. Süs biberi!'' dedi.
Yusuf Kavaklı'nın bu sözlerine de tepki yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz_
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda