Yurt Dışı Tatili Artık Hayal Değil: 2024’de Türk Lirasının Hala Değerli Olduğu Ülkeler
Yurt Dışı Tatili Artık Hayal Değil: 2024’de Türk Lirasının Hala Değerli Olduğu Ülkeler
Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/turk-li...
Yurt dışı tatili yapmadan önce hepimizin Özgür Demirtaş’a döndüğü zamanlardayız… Hatta durum o kadar kötü ki acaba Türk Lirasının değerli olduğu ülkeler var mı diye araştırıyoruz. İşte tam bu noktada biz sizin için araştırdık ve okurken “hadi be” diyeceğiniz ama Türk Lirasının değerli olduğu ülkeleri gelin birlikte öğrenelim.
Kur değerleri bu yazının yazıldığı güne göre esas alınmıştır, bilet almadan önce lütfen kontrol etmeyi unutmayın.
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1. Makedonya
2. Sırbistan
3. Arnavutluk
4. Laos
5. Tayland
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6. Endonezya
6. Filipinler
8. Vietnam
9. Güney Kore
10. Arjantin
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11. Hindistan
12. Rusya
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