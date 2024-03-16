Yurt Dışı Tatili Artık Hayal Değil: 2024’de Türk Lirasının Hala Değerli Olduğu Ülkeler

Asya’nın en gelişmiş ülkelerinden olan Güney Kore’de Türk lirası değerli desem? Evet yanlış okumadınız Güney Kore’nin para birimi Güney Kore wonu (KRW) 1 Güney Kore wonu 0,024 TL değerinde. Güney Kore’ye seyahat etmek için vize gerekmiyor. Seyahat bütçesinde vize kalemi olmayınca ülkede gezmek ve hatta daha çok cilt bakım ürünleri için daha çok bütçe ayırabilirsiniz (kızlar siz anladınız beni). Renkli ve canlı ortamıyla başkent Seul tüm turistlerin odak noktası… Seul’a gittiğinizde şehri yukarıdan izlemek istersen N Seul Kulesi’ne çıkmayı unutmayın. Kuleden tüm şehri panoramik olarak izleyebilirsiniz. Benim gibi K-drama sevenler için bu manzara asla yabancı gelmeyecektir.