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Yurt Dışı Tatili Artık Hayal Değil: 2024’de Türk Lirasının Hala Değerli Olduğu Ülkeler

Yurt Dışı Tatili Artık Hayal Değil: 2024’de Türk Lirasının Hala Değerli Olduğu Ülkeler

Türk Lirası Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 09:31

Yurt dışı tatili yapmadan önce hepimizin Özgür Demirtaş’a döndüğü zamanlardayız… Hatta durum o kadar kötü ki acaba Türk Lirasının değerli olduğu ülkeler var mı diye araştırıyoruz. İşte tam bu noktada biz sizin için araştırdık ve okurken “hadi be” diyeceğiniz ama Türk Lirasının değerli olduğu ülkeleri gelin birlikte öğrenelim. 

Kur değerleri bu yazının yazıldığı güne göre esas alınmıştır, bilet almadan önce lütfen kontrol etmeyi unutmayın.

Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/turk-li...
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1. Makedonya

1. Makedonya

Hem vizesiz gidilecek yerlerden hem de Türk Lirasının değerli olduğu yerlerin başında Makedonya geliyor. Balkanlar'ın güzel ülkelerinden olan Makedonya'nın para birimi Makedonya dinarı. 1 Makedonya dinarı 0.57 TL’ye denk geliyor ve ülkede uygun fiyatlı konaklama seçenekleri bulmanız daha kolay. Makedonya’da Osmanlı kültürünün izlerinin halen görülebildiği Üsküp ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ohri gidildiğinde mutlaka görmeniz gereken şehirler arasında buluyor. Hazır ilkbahar gelmişken çiçeklerin açmasıyla daha da güzelleşen Ohri Gölü ve Matka Kanyonu seyahat listenizde yer almalı.

2. Sırbistan

2. Sırbistan

Türk Lirası değerli olduğu için Sırbistan Türk turistler tarafından Türk lirası değerli olduğu için sıkça tercih edilen bir diğer ülke… Sırbistan'ın para birimi Sırp dinarı olup 1 Sırp dinarı 0,30 TL'ye denk geliyor.Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği noktada konumlanan Belgrad, muhteşem manzaralara sahip olmasıyla ünlü bir başkent. Belgrad’a gitmişken Sokullu Mehmet Paşa Çeşmesi, Belgrad Kalesi, Saat Kulesi, Novi Sad ve Knez Mihailova Caddesi gibi yerleri ziyaret etmeyi unutmayın.

3. Arnavutluk

3. Arnavutluk

Ekonomik anlamda canım ülkemden giden turistleri mutlu eden bir ülke olan Arnavutluk para birimi 1 LEK  0,34 TL ediyor. Vizesiz gidilecek ülkeler arasında yer alan Arnavutluk Türk Liramızın değerli olmasıyla da istediğiniz gibi bir tatil yaparak bütçeni korumakla kalmıyor vize ücretinden de kurtuluyorsunuz. Ülkenin başkenti Tiran, turistlerin en sık tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Şehirde kültüre doymak istiyorum derseniz İskender Bey Meydanı, Saat Kulesi, Ulusal Tarih Müzesi ve Ulusal Sanat Galerisi gibi noktalar tam size göre.

4. Laos

4. Laos

Güneydoğu Asya'da bulunan Laos, resmi adı Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti olan ülkenin para birimi 1 Laos kipi 0,0015 TL.  Sadece para olarak değil Ayrıca Laos'a gitmek için ülke sınırında vize alınması ve vize ücretinin düşük olması Laos’u daha bir güzel görmemize sebep olabilir. Laos'un en popüler şehri Luang Prabang. Güney Asya seyahatlerinde genellikle ilk sıralarda yer alan mis gibi kahve kokan sokaklarıyla ünlü. Kuang Si Şelalesi, Phou Si Tepesi ve Siyen Kong Tapınağı mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden.

5. Tayland

5. Tayland

Tayland'ın para birimi Tayland bahtı (THB) 0,90 TL. Vize olmadan gidebileceğiniz bir ülke olması da Tayland'ı daha da cazip kılıyor. Bu şekilde vize ücreti ödemeden seyahat edebilirsin, Tayland’da ekonomik bir tatil yapabilirsiniz. Tayland’da tropikal iklim etkisini gösterdiği için her mevsimde gidebilirsiniz. Özellikle ülkemizde kış mevsimi yaşanırken Tayland'ın sıcak havasını şipidik terlikleriniz ve şortlarınızla kucaklayabilirsiniz. Bangkok, Koh Phi Phi ve Phuket gibi yerler Tayland'da en çok ziyaret edilen popüler noktalardan.

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6. Endonezya

6. Endonezya

Farklı kültüre ev sahipliği yapan ve  çok renkli bir ülke olan Endonezya’da Türk lirası değerli olduğu bir başka ülke. Ülkenin para birimi Endonezya rupisi IDR olarak kısaltılıyor ve 1 Endonezya rupisi 0,0021 TL. Endonezya’ya “turistik' amaçla 30 gün boyunca vizesiz giriş yapabilirsiniz. Türk Lirası karşılığına bakıca ülkede oldukça ekonomik koşullarda tatil yapabilirsiniz. (Şaka değil gerçek!) Bali başta olmak üzere masmavi denizleri ve benzersiz yeşil doğasıyla büyüleyici bir manzara sunan Endonezya yeşil pirinç tarlaları, volkanik yamaçlar ve sörfe uygun kıyılar bulunur, burada unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilirsin. Ayrıca Yogyakarta dünyanın en güzel manzaralarını izleyeceğiniz bir yer. Özellikle Kalibiru Ulusal Parkı'nda muhteşem fotoğraflar çekebilir, alışveriş yapabilirsiniz.

6. Filipinler

6. Filipinler

Pasifik Okyanusu’nun batısında bulunan bir ada ülkesi ve vizesiz gidebileceğiniz Filipinler de Türk lirasının değerli olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Resmi para birimi Filipin pezosu PHP olarak kısaltılıyor ve 1 Filipin pezosu 0,58 TL değerinde.  Ülkenin en popüler seyahat noktası Siquijor Adası kiliseler, plajlar, mağaralar ve şelaleleriyle büyüleyici güzelliklere sahip. Siquijor Adası dışında Boracay Adası ve El Nido Palawan Adası da plajlarıyla ünlü. Filipinler’in büyüleyici masmavi denizi ve adalarının tadını çıkarabileceğiniz harika tropikal bir tatil sizi bekliyor.

8. Vietnam

8. Vietnam

Dünyanın en etkileyici coğrafyasına sahip Vietnam ile devam ediyoruz. Türk lirasının değerli olduğu ülkelerden biri olan Vietnam’ın para birimi VND kısaltmasıyla bilinen Vietnam dongu  0,0013 TL ediyor. Vietnam’a gitmek için vize almak gerekiyor baştan bunu belirtmek lazım bu yüzden Vietnam seyahatini planlarken vize işlemleri için ödenecek ücretlerini de hesaplayarak bütçe ayırmanız lazım. Vietnam'ın başkenti Hanoi seyahatinizin ilk durağı seçerek Konfüçyüs Tapınağı ve Literature Tapınağını, Hoan Kiem Gölü de şehirdeki güzellikleri ziyaret edebilirsiniz. Hazır buraya kadar gelmişken renkli hayatıyla ünlü Ho Chi Minh City'ye giderek popüler turistik destinasyonda Vietnam kültürünü bir arada gözlemleyebilirsiniz.

9. Güney Kore

9. Güney Kore

Asya’nın en gelişmiş ülkelerinden olan Güney Kore’de Türk lirası değerli desem? Evet yanlış okumadınız Güney Kore’nin para birimi Güney Kore wonu (KRW) 1 Güney Kore wonu 0,024 TL değerinde. Güney Kore’ye seyahat etmek için vize gerekmiyor. Seyahat bütçesinde vize kalemi olmayınca ülkede gezmek ve hatta daha çok cilt bakım ürünleri için daha çok bütçe ayırabilirsiniz (kızlar siz anladınız beni). Renkli ve canlı ortamıyla başkent Seul tüm turistlerin odak noktası… Seul’a gittiğinizde şehri yukarıdan izlemek istersen N Seul Kulesi’ne çıkmayı unutmayın. Kuleden tüm şehri panoramik olarak izleyebilirsiniz. Benim gibi K-drama sevenler için bu manzara asla yabancı gelmeyecektir.

10. Arjantin

10. Arjantin

Güney Amerika’da bulunan Arjantin’de Türk lirasının değerli olduğu ülkelerden biri. Arjantin pezosu ARS olarak kısaltılıyor ve 1 Arjantin pezosu 0,038 TL değerinde ve Arjantin’e seyahat etmek için vize almasına da gerek yok. Alışveriş merkezlerini seviyorsanız başkentte konumlanan alışveriş severler için çok seçenek bulunuyor. Ama ben doğal güzellik severim diyorsanız Arjantin’in Brezilya ile sınırında konumlanan Iguazu Şelalesi de Arjantin’e gelmişken mutlaka görmeniz gereken yerlerden. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren Iguazu Şelalesini en iyi şekilde izlemek ve en güze fotoğraflarını çekmek için de Şeytan Boğazı adı verilen noktaya gitmeyi sakın unutmayın.

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11. Hindistan

11. Hindistan

Asya kıtasının büyük ve çok nüfuslu ülkelerinden olan Hindistan Türk lirasının değerli olduğu ülkeler arasında… Hindistan'ın para birimi Hint rupisi (INR) ve 1 Hint rupisi 0,39 TL ediyor. Hindistan'a seyahat etmek için vize almanız lazım ama e-vize başvurusu yaparak kolayca vize alabilirsiniz. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi tarihi ve kültürel zenginlikleriyle seyahat planınızda ön planda olması gereken bir yer. Kutub Minar, Humayun Türbesi, Jama Mescidi ve Kızıl Kale gibi önemli yapıları ziyaret ederek Hindistan'ın tarihini öğrenebilirsiniz. Ayrıca, geleneksel pazarlarında alışveriş yaparak renkli ve farklı kültürü yakından tanımak da epey cazip olabilir.

12. Rusya

12. Rusya

Dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya Türk lirasının değerli olduğu ülkelerden. Rusya'nın para birimi ruble (RUB) ve 1 Rus rublesi 0,35 TL. Rusya'ya seyahat amaçlı gidebilmek için vize almanız gerekiyor. Başkent Moskova’da Kızıl Meydan, Kremlin Sarayı, Aziz Basil Katedrali ve Bolşoy Tiyatrosu gibi Rusya’nın önemli yapıları ziyaret ederek Rusya'nın tarihine ve kültürüne yakından tanıklık edebilirsiniz.

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